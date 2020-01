15/30 ©Getty

2013: TOMMASO ROCCHI. Un doppio arrivo dalla Lazio in quell’inverno, d’altronde l’Inter si assicurò per 300mila euro l’esperto attaccante dal gol facile. Un bilancio comunque positivo il suo in nerazzurro (3 gol in 15 partite), tuttavia il contratto in scadenza non viene rinnovato e vale il passaggio al Padova prima del ritiro nel 2016