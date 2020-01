Calciomercato: notizie, affari e tutte le trattative del 7 gennaio

Eriksen in scadenza, l'Inter deve battere la concorrenza

Per le difficoltà legate a Vidal, la questione Eriksen rimane sullo sfondo. Il danese andrà a scadenza di contratto (e quindi bisognerà capire bene anche le intenzioni del giocatore per un eventuale trasferimento a gennaio) e per giugno c’è la fila. Non solo l’Inter ma anche la Juventus, il Real e il PSG, giusto per citarne alcune. Il Tottenham sarebbe disposto alla cessione anche a gennaio (per prendere qualcosa), ma per il momento in casa nerazzurra Vidal rimane l’obiettivo prioritario. Non perché Eriksenn considerato meno bravo, ma per una necessità tecnica. Vidal è considerato da Conte il giocatore giusto che continuare a colmare il gap con la Juventus e per continuare nel processo di crescita della squadra.