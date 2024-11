La presidente del Palmeiras ha confermato che il club non è interessato a un possibile arrivo di Neymar: "Non verrà al Palmeiras. Questo club non è un centro medico. Quello che voglio è qualcuno che sia pronto a giocare immediatamente qualora l’allenatore lo volesse". Il brasiliano è attualmente sotto contratto con l'Al-Hilal ma, dopo esser tornato in campo lo scorso ottobre, si è nuovamente fermato per un problema muscolare alla coscia destra

Neymar non andrà al Palmeiras. A dirlo è la presidente del club Leila Pereira all'interno di un'intervista a UOL Esport: "Neymar non verrà al Palmeiras. Questo club non è un centro medico. Quello che voglio – ha spiegato – è qualcuno che sia pronto a giocare immediatamente qualora l'allenatore lo volesse. Non accetterò un giocatore che non è pronto a giocare". Il possibile ritorno in patria di Neymar, dunque, non sarà al Palmeiras. Leila Pereira però non ha dubbi: "Andrà al Santos", ha poi continuato.