2012: EDUARDO VARGAS. Sarà 5° posto a fine stagione per gli azzurri di Mazzarri, squadra dove a gennaio si aggrega l’attaccante cileno dal curioso destino: devastante in Nazionale, praticamente impalpabile coi club. Se il Napoli investe 13,5 milioni di euro per strapparlo all’Universidad de Chile, Edu risponde con tre reti in 28 partite segnando solo in Europa League contro l’AIK Solna. Ceduto in prestito e poi a titolo definitivo, oggi punge con regolarità insieme ai messicani del Tigres