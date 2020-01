6/11

SIXTO PERALTA. La cessione di Silvestre al Manchester United ha lasciato la maglia numero 24 vacante per un anno. Nella stagione 2000-01, poi, è stata indossata dal talentuoso trequartista argentino, acquistato dal Racing per 4.5 milioni. In Italia però non ha saputo mantenere le aspettative e, dopo aver raccolto tre presenze a gara in corso con i nerazzurri, a gennaio è passato in prestito al Torino, prima di far ritorno definitivamente al club di Avellaneda (fonte foto inter.it)