Fiorentina, c'è Igor

Per la difesa è fatta per Igor dalla Spal. Arriva a titolo definitivo per 7 milioni di euro. Non rientra nell’operazione Eysseric di cui si era parlato inizialmente per fare il percorso inverso. È quindi Igor il rinforzo individuato – che arriva a prescindere dalla trattativa Criscito - sia per giocare come centrale di sinistra che per fare il vice Dalbert.