I paragoni per Christian ormai si sprecano: se in patria lo considerano il nuovo Michael Laudrup, per gli olandesi è il degno erede di Wesley Sneijder, nel frattempo passato all'Inter. E proprio a Milano Eriksen sfida l'Italia per le qualificazioni a Brasile 2014, ma non incide, "schiacciato" da Pirlo e Marchisio (e da Candreva, entrato nella ripresa). Gli Azzurri - che giocano 45' in 10 per l'espulsione di Osvaldo - vincono 3-1 grazie alle reti di De Rossi, Montolivo e Balotelli