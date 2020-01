È Simone Zaza l'ultima idea di calciomercato dell'Inter. Ancora alla ricerca di un attaccante per rinforzare il reparto avanzato a disposizione di Antonio Conte, nelle ultime ore la società nerazzurra sta facendo un ragionamento sul classe ’91 del Torino. Zaza è il quarto nome valutato dall’Inter: nella giornata di giovedì 30 gennaio i nerazzurri avevano provato a riportare a Milano Goran Pandev, ma il Genoa non ha voluto cedere il macedone. Marotta e Ausilio hanno anche fatto un tentativo per Islam Slimani, attaccante attualmente in forza al Monaco ma di proprietà del Leicester, ma non ci sono i tempi tecnici per chiudere l'operazione. Inoltre hanno rilanciato per Olivier Giroud, con il quale è in atto un testa a testa con la Lazio. Adesso l’ipotesi Zaza: potrebbe essere lui il profilo giusto per rinforzare l’attacco di Conte.