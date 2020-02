Il Brescia cambia di nuovo al timone: Diego Lopez è pronto a subentrare a Eugenio Corini sulla panchina biancazzurra. Per l'allenatore della promozione in Serie A risulta fatale, dunque, il ko di Bologna: il quarto nelle ultime sei gare, dopo che le due vittorie contro Spal e Lecce avevano aperto il nuovo ciclo di Corini. Ma il secondo esonero stagionale (a novembre gli era subentrato Grosso per tre partite) è in arrivo. Lopez martedì era a Milano per definire l'accordo con Cellino: pronto un contratto di due anni e mezzo, a breve l'annuncio con l'ex Cagliari che già nella giornata di martedì potrebbe dirigere il primo allenamento del Brescia.