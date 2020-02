Dalla Spagna, nelle ultime ore, hanno dato per certo il passaggio dell'allenatore ex Valencia al Milan a partire dalla prossima stagione: "Dai rossoneri non è mai arrivata un'offerta e non abbiamo mai parlato con Maldini - la precisazione dell'agente - quanto detto non si avvicina alla realtà delle cose"

Marcelino è senza panchina da settembre, quando il presidente Lim ha deciso di esonerarlo dopo appena tre giornate di campionato. L'addio al Valencia è stato burrascoso: "Sono incredulo e deluso", le sue parole di congedo. Quando poi ad inizio ottobre il Milan e Giampaolo si sono separati, per sostituirlo il club rossonero ha contattato lo spagnolo prima di virare su Pioli. Marcelino, infatti, aveva declinato l'offerta spiegando la sua intenzione di intraprendere sì una nuova avventura ma solo dall'inizio, in modo da ripartire con un progetto tutto suo. Una necessità diversa da quella di Boban e Maldini, che non potevano aspettare l'estate. Nel frattempo, nelle ultime ore, dalla Spagna hanno dato per fatto il passaggio del tecnico spagnolo al Milan. Non subito, ma per la prossima stagione. Un'indiscrezione che, però, l'agente di Marcelino - Eugenio Botas - ha voluto smentire ai microfoni di Sky Sport: "Il mio assistito vuole allenare una grande squadra europea e questo è normale - le sue parole - il Milan, considerando la sua gloriosa storia, è uno dei club più importanti al mondo". Detto questo, però, non c'è stata alcuna stretta di mano definitiva: "Marcelino non si è mai incontrato con Maldini e non ha ricevuto ad oggi nessuna offerta dal Milan per la prossima stagione. Quanto detto da un quotidiano spagnolo non è corretto e non si avvicina alla realtà delle cose". Tutto chiaro dunque, Marcelino ripartirà con una nuova squadra solo dalla prossima stagione ma non è certo che questa sia il Milan, con i rossoneri, che - perso il derby - cercheranno di reagire fin da subito già a partire dalla sfida di Coppa Italia con la Juventus.