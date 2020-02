Dopo essere stato protagonista del mercato invernale, il club azzurro è già al lavoro in vista della sessione estiva. Contatti in corso con gli agenti di Pezzella, mentre per Boga il Sassuolo deve prima risolvere la questione sul diritto di recompra a favore del Chelsea (10 milioni di euro)

Il calciomercato non si ferma mai e nonostante la finestra di gennaio si sia conclusa da poco, i club continuano a lavorare in vista dell'estate. Uno dei club sicuramente più attivi nella sessione invernale è stato il Napoli e il club di De Laurentiis non sembra aver alcuna intenzione di fermarsi. Gli azzurri, dopo aver già bloccato Rrahmani per giugno, hanno individuato nel capitano della Fiorentina, German Pezzella, il rinforzo giusto per la propria difesa. L'argentino classe 1991 ha già dato la propria disponibilità al trasferimento e adesso la palla passa al club viola, al quale Pezzella è legato da un contratto fino al 2022.

Napoli che però non si limita a rinforzare il solo reparto difensivo e punta con forza su Jeremie Boga. Sull'attaccante di proprietà del Sassuolo pende però ancora il diritto di recompra fissato a 10 milioni di euro in favore del Chelsea, che il club neroverde sta però cercando di togliere per poter decidere autonomamente il futuro del calciatore. Prima di dare il via a ogni tipo di trattativa resta da sciogliere quindi questo vincolo contrattuale, ma il Napoli ha già fatto pervenire verso il Sassuolo la propria manifestazione d'interesse per il calciatore.