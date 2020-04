Il club francese, che ha ritrovato Leonardo da direttore sportivo, ragiona su un nuovo colpo in Italia: l’obiettivo è Lorenzo Pellegrini, centrocampista della Roma con una clausola da 30 milioni pagabili in due anni CORONAVIRUS, GLI AGGIORNAMENTI DEL 24 APRILE IN DIRETTA

Il Paris Saint-Germain guarda ancora in Italia per il suo mercato. Stavolta l’obiettivo concreto è Lorenzo Pellegrini, centrocampista della Roma. Il giocatore ha una clausola rescissoria esercitabile tra il 1° e il 30 luglio di circa 30 milioni di euro pagabili in due anni. Aspetti che il PSG conosce, così come Leonardo sa bene le qualità del calciatore, avendo seguito da vicino nell’ultimo periodo la Serie A nella sua esperienza al Milan durante la stagione 2018/19.

La stagione di Pellegrini

Pellegrini è stato tra i protagonisti della Roma di Paulo Fonseca fino alla sospensione delle competizioni, specialmente per il numero di assist serviti, 9, a cui si aggiunge una rete segnata nelle 18 partite giocate in campionato. In Europa League ha fornito due assist in 4 presenze; due reti in altrettante gare invece in Coppa Italia.