Il laterale destro arriva dal Paris Saint Germain a parametro zero. Al Dortmund andrà a sostituire Hakimi di rientro al Real Madrid dopo i due anni in prestito in giallonero. "Per me è un grande onore", ha postato Meunier sui suoi profili social

Thomas Meunier è un nuovo giocatore del Borussia Dortmund. Il laterale destro lascia dopo 4 stagioni il Paris Saint Germain per giocare in Bundesliga. L'annuncio è arrivato contestualmente sul sito e i proficili social del club e del giocatore. "Il grande giorno è arrivato! È un grande onore per me annunciare che sono un giocatore del Borussia Dortmund. Si apre un nuovo capitolo per me. Indosserò con orgoglio la maglia nera e gialla!", ha postato il giocatore.

Il giocatore era in scadenza di contratto con il club parigino e al Dortmund andrà a sostituire Achraf Hakimi che al temine di questa stagione vedrà scadere il prestito biennale dal Real Madrid che, con tutta probabilità, intenderà riportarlo alla base dopo due stagioni in cui il giocatore si è messo in particolar modo in evdienza. Voci di mercato, poi non confernmate, avevano avvicinato Meunier anche ad alcuni club italiani, in particolar modo l'Inter,