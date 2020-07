La trattativa per l'attaccante nigeriano è ormai arrivata ai dettagli finali: la settimana prossima la società azzurra definirà la parte economica col giocatore insieme al suo nuovo agente. Nessun inserimento da parte di altri club, anche perché l'accordo tra Napoli e Lille è blindato

Napoli-Osimhen , affare che dura da tempo e che adesso è arrivato al traguardo finale. A dare un ulteriore impulso – con ogni probabilità quello decisivo per arrivare alla fumata bianca – all’operazione è stato il nuovo contatto avvenuto in giornata tra la società azzurra e il nuovo agente dell’attaccante classe 1998 del Lille, William D'Avila. Un colloquio positivo, tanto che la settimana prossima il Napoli definirà tutta la parte economica con il giocatore : ultimissimi dettagli da sistemare, step finale prima del lieto finale. Con Osimhen, attaccante nigeriano che nella prossima stagione, salvo colpo di scena dell’ultimo minuto, giocherà nel Napoli.

Accordo Napoli-Lille blindato

L’ottimismo in casa Napoli deriva anche dal fatto che l’accordo con il Lille, club proprietario del cartellino di Osimhen, è ormai blindato sulla base di 60 milioni di euro, investimento che la società del presidente De Laurentiis è pronta a fare per il ragazzo: nessun altro club infatti si è inserito con decisione nella corsa al giocatore e le offerte della Premier League non sono mai state concrete. Tutti indizi che spingono il Napoli a un passo da Osimhen: adesso restano solo da definire gli ultimi dettagli economici la prossima settimana, poi ci sarà l’attesa fumata bianca.