Nerazzurri all'opera per trattenere l'attaccante cileno oltre il 5 agosto, data di fine prestito fissata dal Manchester United: si lavora per trovare l'intesa sull'ingaggio e sulla buonuscita. Dopo il lockdown Sanchez è sul podio in Europa per assist vincenti offerti ai compagni di squadra

Trattenere Alexis Sanchez anche oltre il 5 agosto, deadline al prestito fissata dal Manchester United, club proprietario del cartellino dell'attaccante cileno: è l'obiettivo dell'Inter. Il club inglese non ha dato margini per allungare il prestito fino a fine stagione senza che si arrivi alla cessione del cartellino a titolo definitivo, così il club nerazzurro cerca un accordo a lungo termine. Ora l'obiettivo dell'Inter, che nelle scorse ore ha incontrato l'intermediario del giocatore, è trovare una base d'intesa con il giocatore, che ha con lo United un accordo che gli garantisce ancora 55 milioni di euro lordi di ingaggio per i prossimi due anni, e poi concentrarsi sull'accordo con la società inglese per una buonuscita. Superata una prima parte di stagione con pochi lampi, condizionata dall'infortunio con tre mesi di stop, nel post lockdown Sanchez si è ritagliato un ruolo decisivo nell'Inter di Conte ed è sul podio dei migliori in Europa nella specialità assist, con ben 7 passaggi vincenti.