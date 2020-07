Lazio, previsto incontro per Borja Mayoral

Previsto per oggi l’incontro per Borja Mayoral. Per il 23enne attaccante il Real Madrid chiede 20 milioni. La Lazio punta a chiudere intorno ai 15: lo spagnolo chiede circa 2 milioni di ingaggio. Secondo la stampa spagnola, il Real avrebbe voluto cedere solo la metà del cartellino. Dato che questo non è possibile con i club italiani, l'unica cosa che potranno fare con la Lazio è il diritto di pareggiare un'eventuale offerta di un altro club, come per Hakimi con l'Inter.