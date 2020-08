Con la chiusura della stagione in casa Lazio si programma la prossima annata. In vista del ritorno in Champions League previsti rinforzi in tutte le zone del campo, con il sogno David Silva non tramontato. Ma la prima mossa sarà il rinnovo di Inzaghi, che in settimana si confronterà con la società: si va verso il prolungamento di un anno, dal 2021 al 2022

Il rinnovo di Inzaghi

Una strategia che ovviamente passa anche dal rinnovo di Inzaghi che in settimana si confronterà con la società. Prima dell'incontro da registrare l'umore di Lotito - tendente all'arrabbiato - che non ha gradito il finale di stagione e chiederà conto anche di qualche problema di gestione interna e le legittime richieste di Inzaghi, il meno pagato tra gli allenatori delle big. Ha riportato la Lazio in Champions dopo 13 anni, si aspetta un robusto adeguamento di contratto, non meno di tre milioni di euro. Un filo di tensione esiste, ascrivibile alla particolare dialettica tra Inzaghi e Lotito e al solito gioco delle parti, normale quando c'è da discutere un contratto. La sensazione è che si vada verso il prolungamento di un solo anno, dal 2021 al 2022, come accaduto nell'ultimo rinnovo. Rispetto all'accordo di massima raggiunto a Maggio qualcosa è cambiato, ma all'orizzonte non sembrano previsti clamorosi colpi di scena. Eppure non sarà una semplice formalità.