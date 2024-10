Juve, Conceicao sarà comprato a titolo definitivo

Un inizio di stagione molto brillante di Conceicao alla Juventus ha convinto il club bianconero a riscattare l'esterno portoghese a fine stagione. Verranno definiti presto i dettagli con il Porto, ma il giocatore costerà tra i 33 e i 34 milioni di euro. Attualmente il club bianconero ne ha pagati 7 per il prestito annuale

Poche settimane di lavoro con Thiago Motta e la Juventus ha deciso che il futuro di Conceicao sarà bianconero. Il 21enne esterno d'attacco, arrivato l'estate scorsa in prestito oneroso dal Porto per 7 milioni di euro, comprensivi dell'ingaggio, sarà infatti riscattato dalla Juventus a fine stagione. La società bianconera definirà presto i dettagli insieme al Porto considerando che la clausola rescissoria è di 30 milioni di euro. In totale, il classe 2002 costerà più o meno tra i 33 e i 34 milioni di euro