Per rinforzare l’attacco di Gilardino, non c’è solo l’ipotesi SuperMario. Il Genoa guarda infatti anche ad altri possibili svincolati da ingaggiare per rimpolpare un reparto in emergenza a causa degli infortunati. Nella lista delle possibili punte da tesserare uno tra Ben Yedder, Ounas e Choupo-Moting TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT

Mario Balotelli, certo. Ma non solo. Il Genoa continua a guardarsi in giro, per trovare l’attaccante giusto da dare a Gilardino per rinforzare un reparto messo in grande difficoltà dagli infortuni dell’ultimo periodo. La doppietta di Pinamonti al Bologna non è bastata a rasserenare l’allenatore, che deve fare i conti con l’emergenza nel reparto offensivo. Vitinha, Ekuban e Messias indisponibili e non recuperabili a breve. E così, il Grifone continua a guardare al mercato degli svincolati. Quei giocatori attualmente ancora senza contratto tra cui spicca il nome di Mario Balotelli. L’ex attaccante di Inter, Milan e Nazionale si allena sempre da solo a Brescia, ha il gradimento di Gilardino e del presidente rossoblu Zangrillo. Su di lui la dirigenza sta facendo attente valutazioni, non solo di carattere economico. Con SuperMario ci sono stati contatti ma al momento la situazione non si è sbloccata. Anche perché il ds Ottolini e il Ceo Blasquez stanno valutando altri svincolati.

Genoa, le opzioni Ben Yedder e Ounas Due piste portano in Francia, per l’attacco del Grifone. La prima ipotesi alternativa a Balotelli è una vecchia conoscenza del calcio italiano e della Serie A: si tratta di Adam Ounas, attaccante nato in Francia ma nazionale algerino, che ha giocato in Italia con Napoli, Cagliari e Crotone. 27 anni, 7 reti in 64 partite di A, viene da due stagioni al Lille, con Paulo Fonseca allenatore. Negli ultimi due anni in Ligue 1, ha totalizzato 38 presenze e due gol. Un’altra possibilità è un profilo più maturo, che ha incredibilmente la stessa identica data di nascita di Balotelli: il 12 agosto del 1990. Wissam Ben Yedder ha 34 anni e nelle ultime 5 stagioni ha giocato (e segnato) con il Monaco. 98 gol in Ligue1 con i monegaschi, che sommati ai 63 totalizzati tra il 2010 e il 2016 col Tolosa fanno 161 reti nel campionato francese. Ben Yedder -19 presenze e 3 reti con la nazionale francese- vanta anche un’esperienza in Liga con il Siviglia, con 38 reti in tre stagioni nel campionato spagnolo. Su di lui però pende un processo in cui lo si accusa di violenza sessuale in stato di ebbrezza: l’esito dovrebbe arrivare il 12 di novembre ed è inevitabile che anche su questo il Genoa debba fare valutazioni.