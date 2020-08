Il Napoli al lavoro per la fascia sinistra: massimo sforzo da parte della società per portare Sergio Reguilon in azzurro. L'esterno classe '96 attualmente è in prestito al Siviglia - un gol anche negli ottavi di Europa League contro la Roma - ma è di proprietà del Real Madrid, che valuta Reguilon dai 20 ai 25 milioni. Il ds Giuntoli ha trovato l'intesa sull'ingaggio con l'entourage del giocatore mentre manca ancora l'intesa di massima con il Real. Contatti sempre più frequenti tra le parti, il Napoli sta spingendo al massimo per regalarsi un colpo importante per la fascia sinistra.