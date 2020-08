Lazio, David Silva: a che punto siamo?

David Silva è a un passo: l’arrivo dello spagnolo è praticamente cosa fatta. Serviranno due o tre giorni, ma mancano solo alcune formalità burocratiche: l’affare si può definire solo in settimana. Lo spagnolo è attualmente impegnato in Champions col City, ma al termine della competizione sarà svincolato: arriverebbe in biancoceleste, dunque, a parametro zero.