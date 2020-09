Spezia-Iturbe: l'attaccante apre alla trattativa

È Juan Iturbe il giocatore scelto dallo Spezia per rinforzare l'attacco in vista del prossimo campionato di Serie A. Dopo aver confermato Vincenzo Italiano in panchina, il club ligure lavora sul mercato per attrezzare una squadra competitiva. E l'esterno classe 1993, attualmente di proprietà del Pumas UNAM, ha già dato la sua disponibilità al trasferimento allo Spezia. Per Iturbe si tratterebbe della quarta esperienza in Italia, avendo già vestito le maglie di Hellas Verona, Roma e Torino. Incassato l'ok del calciatore, lo Spezia dovrà ora lavorare per trovare l'accordo economico.