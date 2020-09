La vittoria in amichevole contro il Monza ha messo in evidenza alcuni dei giovani giocatori rossoneri a disposizione di Stefano Pioli e della Primavera del Milan. A San Siro a segno Daniel Maldini, Kalulu e Colombo, tutti nati negli anni Duemila. Ma non sono gli unici potenziali protagonisti di un club che guarda fortemente al futuro per rilanciarsi dopo stagioni difficili