Idea Kokorin per l'attacco: la Roma pensa a lui come vice Dzeko. Intanto è ufficiale la cessione di Schick al Bayer Leverkusen. Ai giallorossi 26,5 milioni di euro più una percentuale sulla futura rivendita

Aleksandr Kokorin è il nome nuovo per l'attacco della Roma, idea per aggiungere alla rosa di Fonseca un nuovo vice Dzeko. Dopo la partenza di Kalinic, i giallorossi cercano infatti un'altra punta. E l'attaccante russo classe 1991, attualmente allo Spartak Mosca dopo i cinque anni allo Zenit e i sei mesi in prestito al Sochi (7 gol in 10 partite), è finito sulla lista dei dirigenti della Roma. Kokorin ha un accordo con il suo attuale club, che ha preso l'impegno di liberarlo di fronte all'offerta giusta, circa 6 milioni. La società giallorossa ci sta pensando e valuta il suo profilo come vice Dzeko.