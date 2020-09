I rossoneri negli ultimi giorni sono andati avanti anche sottotraccia per arrivare ad un'intesa definitiva con il Chelsea per il centrocampista francese, con cui c'è da limare anche il discorso ingaggio. Verrà fatto tutto senza fretta: le priorità sono la qualificazione in Europa League e una cessione CALCIOMERCATO, GLI AGGIORNAMENTI

Il Milan, dopo aver presentato il colpo Tonali, si prepara alla gara di Europa League in programma giovedì sul campo dello Shamrock Rovers. Il preliminare contro gli irlandesi è il primo vero ostacolo per Pioli. Un bivio, da cui dipenderanno stagione e mercato. Nella lista degli obiettivi c'è sempre Tiemouè Bakayoko, centrocampista classe 1994 di proprietà del Chelsea che il Milan riporterebbe volentieri a San Siro, dove ha già giocato nel 2018/2019. Il club è andato avanti anche sottotraccia in questi giorni per arrivare a un’intesa definitiva, ma la priorità ora sono l'Europa League ed eventualmente anche un’operazione in uscita. L’accordo non è lontano ma al momento non è previso un affondo per formalizzare il tutto in tempi brevi. Si procede senza fretta.