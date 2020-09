Rallentamento nella trattativa dei rossoneri per il centrocampista del Chelsea: il nodo riguarda l'ingaggio ma anche l'alta cifra per il riscatto. C'è anche da attendere l'esito dei preliminari di Europa League: il fatto di qualificarsi o meno può cambiare leggermente il mercato. In attacco non arriverà nessun vice-Ibra, si punta su Colombo CALCIOMERCATO, TUTTE LE TRATTATIVE LIVE

In attesa dell'ufficialità di Tonali, il Milan non ha fretta di chiudere la trattativa che porterebbe al ritorno in rossonero di Tiemoué Bakayoko. Gli aspetti alla base di questo rallentamento riguardano l'ingaggio (alto) del giocatore e il riscatto (molto alto) richiesto dal Chelsea. Altro aspetto da tenere in considerazione prima di agire in modo affrettato sul mercato è quello relativo alla possibile qualificazione in Europa League, che cambierebbe notevolmente il calendario degli impegni della squadra di Pioli. I rossoneri si prendono dunque un momento di riflessione.