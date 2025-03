Il Napoli per l'estate farà un colpo importante in difesa e, oltre all'investimento in prospettiva su Marianucci, in cima alle preferenze del ds Manna c'è Federico Gatti della Juventus, giocatore che conosce molto bene sin dai tempi in cui giocava a Frosinone. A giugno scadrà, fra gli altri, il contratto di Juan Jesus

È già tempo di mercato in casa Napoli, con Giovanni Manna già al lavoro per rinforzare la squadra con un obiettivo in mente, molto importante, per la difesa: nel mirino c’è infatti Federico Gatti della Juventus, ai primi posti della lista del ds del Napoli, che lo conosce bene avendolo già avuto proprio in bianconero dopo averlo seguito a lungo quando era al Frosinone. In estate verrà fatto dunque un tentativo, sondando la disponibilità della Juventus a privarsene (ultimamente Gatti non è sempre stato tra i titolari di Motta), per quello che sarebbe un investimento importante con un giocatore già pronto per rinforzare il reparto dopo aver già "prenotato" Luca Marianucci, classe 2004 dell’Empoli e colpo più "in prospettiva". Mosse necessarie per il club di De Laurentiis, che tra i vari contratti in scadenza al 30 giugno 2025 con cui dovrà fare i conti ha anche quello di Juan Jesus, per quanto riguarda la difesa.