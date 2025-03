Svilar-Roma, nessun accordo su rinnovo contratto

Il portiere della Roma Mile Svilar ha il contratto in scadenza con i giallorossi nel 2027. Sono iniziate le trattative per il rinnovo ma al momento l'accordo è lontano. La proposta della Roma è di un ingaggio di 1,6 milioni all'anno rispetto al milione attuale. L'entourage del calciatore non ha fatto richieste ancora ma la proposta giallorossa è lontana dall'idea del numero uno

