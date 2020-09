I rossoneri hanno cominciato a discutere col club tedesco del possibile trasferimento di Nastasic. La formula potrebbe essere quella del prestito con obbligo di riscatto, le due società hanno cominciato a trattare. Milenkovic e Ajer non sono in cima alla lista

Paolo Maldini è stato chiaro, nell’intervista rilasciata a Sky Sport: il Milan ha bisogno di un difensore centrale. Per questo, il club rossonero sta valutando diversi profili. Uno di questi è Matija Nastasic, difensore serbo dello Schalke 04 classe 1993, che nella stagione 2011/12 ha vestito la maglia della Fiorentina. Il giocatore è una possibilità a sorpresa per i rossoneri, visto che il club tedesco potrebbe cederlo in prestito con obbligo di riscatto. Le parti dovranno trattare ancora per cercare di far quadrare tutti gli aspetti legati anche alla formula del trasferimento.