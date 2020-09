Ferrero: "Per Keita ci siamo. Candreva? Lavoriamo"

Il presidente dei blucerchiati fa chiarezza sui due obiettivi di mercato. Se per l'attaccante del Monaco la trattativa sembra ormai conclusa ("Credo di poterlo considerare un nostro nuovo giocatore"), per il secondo serve ancora tempo: "Ci sto lavorando"

La Sampdoria ha inaugurato la nuova Serie A con la sconfitta subita sul campo della Juventus. Un ko che ha fatto arrabbiare mister Ranieri, deluso dall'atteggiamento troppo passivo dei suoi ragazzi: "Qualcosa verrà fatto", così ha risposto l'allenatore blucerchiato a chi gli ha chiesto delle prossime mosse di calciomercato e in effetti il tutto è stato confermato dallo stesso Massimo Ferrero: "La fiducia alberga in me, sono molto felice - ha spiegato il presidente della Samp ai microfoni di Sky, soffermandosi sui nomi di Keita Baldè e Antonio Candreva: "Ci sto lavorando e mi auguro di portarli molto presto qui alla Samp. Per quanto riguarda il primo credo di poterlo considerare un nostro nuovo giocatore e spero possa sostenere le visite mediche nei prossimi giorni. Per il secondo, invece, ci sto lavorando".