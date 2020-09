Dopo la sconfitta contro la Juve la formazione di Ranieri cerca il riscatto con il Benevento e si affida al neo acquisto Candreva, subito titolare. La squadra di Filippo Inzaghi, all'esordio in campionato, risponde con Insigne e Caprari (ex di turno) alle spalle di Moncini (preferito a Lapadula). Diretta su Sky Sport 253 alle 18. Disponibile su Sky Go, anche in HD