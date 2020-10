Da Andreas Pereira, fantasista ma anche centrocampista box to box per la Lazio di Inzaghi, a Maxime Lopez, il nuovo "piccoletto" del Sassuolo di De Zerbi. E poi Martinez Quarta, nuovo rinforzo della Fiorentina per la difesa, Wylan Cyprien, pronto a fare il titolare nel Parma di Liverani, e Amer Gojak, trequartista atipico per il Torino di Giampaolo. Ecco 5 nomi tra i nuovi acquisti arrivati dall'estero nelle ultime ore di mercato. Cinque scommesse che potrebbero fare le fortune di molti fantallenatori