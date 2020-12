Balotelli: visite col Monza, poi la firma. VIDEO

Giornata di visite mediche per Mario Balotelli, pronto a iniziare una nuova avventura con il Monza in Serie B. L'attaccante è arrivato alla clinica La Madonnina di Milano per svolgere i test fisici, al termine ci sarà la firma con il club in cui ritroverà Berlusconi, Galliani, Brocchi e Boateng dopo le stagioni al Milan. Contratto fino a giugno 2021 BALOTELLI AL MONZA: I DETTAGLI DELL'OPERAZIONE

Mario Balotelli ha deciso: ripartirà dal Monza. L'attaccante classe 1990 ha accettato la proposta di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani e scenderà in Serie B per provare a trascinare il club biancorosso per la prima volta nella storia in Serie A. Lunedì di visite mediche per Balotelli, che in mattinata ha raggiunto la clinica La Madonnina di Milano per sottoporsi ai consueti test propedeutici alla firma del contratto. Dopo di che, l'attaccante siglerà il nuovo accordo che lo legherà al Monza fino a giugno 2021. Dopo la brusca separazione con il Brescia, l'attaccante era svincolato ed è quindi libero di iniziare subito la sua nuova esperienza, senza attendere l'inizio del calciomercato. Balotelli era anche nel mirino del Vasco da Gama, ma ha deciso di rimanere in Italia e di sposare il progetto Monza.