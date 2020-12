Mario Balotelli non andrà in Brasile come sembrava: il suo destino non è il Vasco da Gama ma il Monza. Ritrova così Berlusconi, Galliani (con i quali ha passato due stagioni in rossonero, 2013 e 2014), ma ritrova anche Boateng e Brocchi.



Operazione conclusa, contratto fino a giugno 2021. Visite mediche fissate per lunedì mattina, poi inizierà ad allenarsi perché essendo svincolato non avrà bisogno di aspettare. Balotelli trova squadra a un mese esatto dall'apertura del mercato e troverà un ambiente che potrà aiutarlo, con Boateng che gli farà da fratello maggiore in campo per cercare di tirare fuori il suo talento. Grande colpo del Monza, che vuole la Serie A e lo dimostra anche con questo clamorosa notizia di calciomercato.