Il numero 10 dell'Atalanta fuori dai titolari contro la Fiorentina. L'esclusione non è frutto solo del turnover ma anche dei rapporti tesi con l'allenatore Gian Piero Gasperini. Potrebbe andare via anche a gennaio: ha mercato in Serie A ma anche negli Emirati Arabi, dove l'Al Nassr l'aveva cercato nella scorsa estate

Un addio a gennaio tra il Papu Gomez e l'Atalanta non si può escludere. Come spiegato da Gianluca Di Marzio negli studi di Sky Sport, il rapporto tra il numero 10 e l'allenatore dell'Atalanta Gian Piero Gasperini è in crisi. L'esclusione dai titolari nella partita di campionato contro la Fiorentina non è figlia solo del turnover e dimostra che la lite fra due nell'intervallo della gara di Champions contro il Midtjylland non è stata ricomposta, nonostante la 'tregua' per la gara contro l'Ajax, decisiva per il passaggio dei bergamaschi agli ottavi di finale.