Tra Gomez e Gasperini, infatti, c’è stata una frattura poi ricomposta con una tregua prima della gara di Champions vinta contro l’Ajax che ha permesso all’ Atalanta di accedere agli ottavi di finale di Champions League. Ma la crisi tra il Papu e l’allenatore dell’Atalanta – testimoniata dall’esclusione in campionato, non dettata soltanto da logiche di turnover – c’è e può portare a una partenza del giocatore già a gennaio . Gomez piace molto al Torino, così come all’estero: la scorsa estate l'Al Nassr offrì un biennale a 6 milioni di euro a stagione all’argentino e 15 milioni all’Atalanta per il cartellino, ma l’affare non si concretizzò. Adesso bisognerà capire anche la volontà di Gomez che ha un ingaggio importante: se deciderà di abbassarsi lo stipendio, accettare magari delle squadre non di primissima fascia o magari andare all’estero.

Gasperini: "Caso Gomez? Le scelte forti le fa la società"

approfondimento

Gasperini: "Gomez? Scelte deve farle la società"

A confermare la crisi nei rapporti col Papu è stato lo stesso Gasperini ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria dell’Atalanta sulla Fiorentina in campionato: "Non so come si supererà questa situazione, ma io devo pensare a cosa è meglio per la squadra e lui è sicuramente un grandissimo giocatore. Ci sono delle situazioni che vanno capite e dopo due anni il ruolo del Papu tuttocampista diventa difficile da proporre, non per me, ma per la squadra. Alla base ci deve sempre essere la fiducia, la disponibilità, altrimenti diventa tutto più complicato". L'allenatore dell’Atalanta ha poi aggiunto: "Se penso che sia arrivato il momento di una separazione tra me e Gomez a gennaio? Le scelte forti deve farle la società nel porsi degli obiettivi, che non per forza devono essere risultati, ma anche capire cosa fare nel prossimo futuro. Bisogna essere competitivi, guardare avanti e mettere sempre nuovi stimoli a tutti quanti. Se ti fermi, altrimenti, torni indietro. Chiaramente le scelte devono essere fatte in sintonia con l'allenatore, quella non deve mai mancare altrimenti diventa un problema".