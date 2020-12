La rivoluzione di Natale del Psg

approfondimento

Psg, esonerato Tuchel: Pochettino in pole

Sono costate care alcune interviste molto critiche nei confronti del club. Per la sua sostituzione il Paris Saint Germain ha parlato con Allegri e anche con Thiago Motta, che a Parigi ha giocato dal gennaio 2012 al maggio 2018 per poi guidare la squadra Under 19, prima di essere chiamato dal Genoa; alla fine, però, la scelta è caduta sull’argentino di origini piemontesi Pochettino. Pure lui ha giocato a Parigi, anche da capitano. In quanto ex dell’Espanyol, nel 2018 disse: “Ci sono dei valori nella vita, non allenerò mai il Barcellona”. Proprio il Barcellona sarà il suo prossimo avversario di Champions League. Con un sospetto sempre più forte: oltre a Pochettino, esistono altri sogni. A breve potrebbe partire l’attacco definitivo a Messi, che nell’ultima votazione per il premio The Best della Fifa ha messo ai primi due posti Neymar e Mbappè. Roba da perdere la testa. Come ogni rivoluzione francese insegna.