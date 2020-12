Pradè: "Milik e Piatek? Ostacolerebbero Vlahovic"

Il nuovo anno deve essere all’insegna di un miglioramento generale, nella Fiorentina. Lo ha detto chiaramente il direttore sportivo dei viola, Daniele Pradè, in un’intervista rilasciata ai canali ufficiali del club con cui ha tracciato un bilancio degli ultimi 12 mesi: "Abbiamo chiuso il 2020 con una bella vittoria a Torino, dimostrando il cuore che ci era mancato nelle partite precedenti. A livello individuale, dal punto di vista tecnico, siamo secondi a pochi. Non siamo ancora pronti per i vertici ma non meritiamo questa classifica". Gennaio è sinonimo di calciomercato. "Sarà un mercato come gli altri, di riparazione. Noi siamo 29 in questo momento, dobbiamo prendere delle decisioni insieme a Prandelli. Ne abbiamo prese alcune già forti e non possiamo cambiarle. Abbiamo scelto di puntare su un centravanti giovane, che è Vlahovic, e ci sta dando risposte importanti. Milik o Piatek, per fare degli esempi, non sarebbe giusto andarli a prendere. Ci farebbero sicuramente comodo ma andrebbero a ostacolare la sua crescita. Kouamé lo abbiamo aspettato tanto, poi com'è normale dopo gli infortuni ha avuto un periodo di down. Ci sono dei calciatori scontenti che cercheremo di accontentare, come Cutrone, perché vuole giocare e troveremo insieme la soluzione migliore" ha spiegato Pradè.