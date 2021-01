Una vecchia conoscenza del mondo nerazzurro per completare e rinforzare l’attacco di Antonio Conte in questa seconda parte di stagione. Tra le idee dell’Inter per il reparto offensivo c’è infatti l’ipotesi legata al ritorno di Eder, da luglio 2018 allo Jiangsu Suning: un eventuale “affare di famiglia”, visto che il club è di proprietà della famiglia Suning, la stessa ai vertici della società nerazzurra. Un’opportunità che l’Inter sta valutando con attenzione, dettata anche dalle difficoltà economiche con le quali tutto il calcio italiano dovrà fare i conti, nerazzurri compresi. L'Inter ha già avuto contatti con gli agenti dell’attaccante per capire il gradimento del giocatore a tornare in Italia: i nerazzurri rileverebbero il contratto del calciatore – che guadagna 5 milioni di euro, ma ora in Cina è stato introdotto un tetto salariale che non permette di andare oltre i 3 milioni – fino a giugno.