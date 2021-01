In un’intervista ad As, Fabrizio De Vecchi che gestisce l’attaccante polacco insieme a David Pantak ha parlato del perché della rottura della trattativa con l’Atletico:"Il Napoli ha chiesto di più di quello che i colchoneros erano disposti a spendere". E poi ha aggiunto: "Non escludo che Roma e Juventus possano tornare su di lui"

Un’intervista a tutto campo sul futuro di Arek Milik: dalla rottura della trattativa tra Napoli e Atletico Madrid al possibile ritorno su di lui di Roma e Juventus. Fabrizio De Vecchi che gestisce gli interessi del giocatore con David Pantak ha parlato al quotidiano sportivo madrileno As: “Perché si è rotta la trattativa con l’Atletico Madrid? La risposta è molto semplice. Come molto spesso accade sul mercato, la trattativa con l’Atletico si è rotta perché il Napoli non ha accettato l’offerta. Gli azzurri chiedono molto più denaro rispetto all’offerta dell’Atletico”. E con Roma e Juventus cosa è successo nella scorsa estate? “Il loro interesse – ha aggiunto De Vecchi – dimostra quanto sia bravo Milik e non lo dico soltanto come il suo agente. Entrambe le squadre hanno provato a comprarlo, ma per diverse ragioni, in qualche caso difficili da capire, la trattativa non è andata a buon fine. Ma nel calcio accade spesso”.

"Non escludo che Juve e Roma possano tornare su di lui”

Juve e Roma torneranno su di lui? "Non lo escludo – ha proseguito l’agente del polacco – però non posso essere io a dirlo. Sono due squadre top e mi sembrerebbe totalmente naturale se tornassero a interessarsi a un giocatore così importante come Arek”.

“A volte penso che vogliano perderlo a zero”

De Vecchi ha anche parlato dei rapporti tra Milik e il Napoli. “Vorrei sottolineare che Milik è sempre stato un professionista e continua a esserlo allenandosi due volte al giorno. Non ha smesso di pensare di tornare in campo per un solo giorno. Il club lo ha tenuto lontano da tutte le competizioni. A volte ho quasi la sensazione che il club preferisca lasciarlo in tribuna e perderlo a parametro zero invece di percepire risorse importanti in un momento di crisi come questa. Le relazioni con il Napoli, invece, sono costanti e vedremo cosa accadrà”.

Milik piace al Marsiglia

Nelle ultime ore, intanto, ci sono state nuove mosse per provare a capire come arrivare a Milik da parte del Marsiglia che cerca un attaccante. Il Napoli continua a chiedere 15 milioni e, anche se dovesse decidere di abbassare le richieste sulla parte fissa, chiederebbe comunque il 25% del prezzo sulla futura rivendita.