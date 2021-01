Il club gialloblù è alla ricerca di uomini di esperienza per affrontare la lotta salvezza. Primi contatti con l'entourage di Benatia, resta da convincere il calciatore che dal 2019 gioca in Qatar nell'Al-Duhail. Sarebbe un altro grande ritorno in Italia dopo quello di Strootman

Il ritorno in panchina di Roberto D'Aversa e l'attuale terz'ultimo posto in classifica in coabitazione con il Torino hanno cambiato le strategie del Parma sul mercato: l'idea del club gialloblù è quella di puntare su calciatori esperti, che possano dare un contributo importante per la salvezza. In quest'ottica, l'ultima idea per rinforzare la difesa porta al nome di Mehdi Benatia.