Cda Inter: "Contrazione dei ricavi ma garantiremo stabilità del club"

In casa nerazzurra resta in primissimo piano l'evoluzione societaria. Prima della partita di Coppa Italia contro la Fiorentina ne ha parlato l’ad Marotta confermando come la proprietà stia valutando le opportunità nell’interesse dell’Inter e nel rispetto del blasone storico del club. Ieri c'è stato il Cda per un esame dell'andamento della gestione corrente relativo al primo semestre e sulla sua prevedibile evoluzione nel secondo semestre della stagione in corso. C'è stata una contrazione dei ricavi «Il Consiglio di amministrazione dell'Inter continuerà a supportare il management nella gestione societaria al fine di garantire la stabilità operativa e sportiva del Club anche alla luce delle recenti disposizioni governative italiane in fase di approvazione».