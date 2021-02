La trattativa per il ritorno di Rugani in Italia ha subìto una brusca frenata: il Bologna non ha ancora trovato l'accordo sulle cifre con il Rennes e ora l'affare diventa più complicato. Con il club francese si è parlato anche di Niang: è già stato allenato da Mihajlovic in passato, i rossoblù ci provano

Si è raffreddata la pista che avrebbe portato Daniele Rugani al Bologna. Il difensore classe '94, di proprietà della Juventus ma attualmente in prestito al Rennes, nella mattinata di mertedì 1 febbario sembrava a un passo dal ritorno in Italia ma nelle ultime ore è sorto qualche problema tra la società rossoblù e il club francese. Il Rennes, che nell'ultima sessione di mercato aveva versato 3,2 milioni di euro alla Juventus per il prestito oneroso del giocatore, inizialmente avrebbe preteso la metà di questa cifra dal Bologna, mentre il club rossoblù avrebbe voluto pagare 800mila euro per il difensore e riconoscere alla società francese un bonus legato alla salvezza in questo campionato e al raggiungimento di 13 presenze da parte di Rugani. Le parti, che sembravano vicine, non hanno però trovato ancora un accordo sulle cifre. Si continuerà a trattare, ma adesso per il Bologna sembra più complicato arrivare all'ex Empoli, che in questa stagione ha raccolto soltanto una presenza in Ligue 1 e una in Champions League.