Rolando Mandragora è un nuovo giocatore del Torino . Il centrocampista classe 1997, nella prima parte di stagione all'Udinese (con 10 presenze), ha firmato nel primo pomeriggio di martedì il suo nuovo contratto con il club granata e sarà quindi il sostituto sul piano numerico di Meité, ceduto a inizio mese al Milan. L'operazione tra il Torino e la Juventus, club proprietario del cartellino del 23enne, si è chiusa con la formula del prestito per 18 mesi con obbligo di riscatto . " Sono contentissimo " le prime parole del giocatore dopo la firma con il suo nuovo club.

Il fattore Nicola nella scelta di Mandragora

Mandragora lascia così l'Udinese dopo due stagioni e mezzo, con 74 presenze e 6 reti in tutte le competizioni. Tra i fattori che hanno determinato la scelta del centrocampista, cercato nel corso di questa sessione di calciomercato anche da Parma, Fiorentina e Cagliari, c'è la presenza di Davide Nicola sulla panchina granata. I due hanno lavorato insieme proprio in Friuli nella stagione 2018/2019, conclusa da Mandragora con 35 presenze e 3 reti in Serie A, costruendo uno splendido rapporto.