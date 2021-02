Colpo a sorpresa dell'ultimo giorno di mercato per il Bologna, che ha preso Valentin Antov dal CSKA Sofia. Un rinforzo importante per i rossoblù, che hanno portato in Italia uno dei giovani difensori più promettenti d'Europa. Colonna e capitano della squadra bulgara nonostante sia un classe 2000, Antov ha maturato già un'importante esperienza avendo alle spalle tante partite tra campionato, competizioni europee e Nazionale, con cui ha esordito appena 18enne. Rappresenta il prototipo dei centrale moderno, che per caratteristiche va a completare il reparto difensivo del Bologna. In Italia, con un grande ex difensore come Sinisa Mihajlovic, potrebbe completare il suo percorso e imporsi definitivamente nel grande calcio europeo.

Giovane leader nella storia del CSKA Sofia

Predestinato. Da bambino prodigio a leader e capitano della squadra del cuore, una favola di cui Antov è stato protagonista mantenendo sempre grande umiltà e voglia di guadagnarsi ogni traguardo giorno dopo giorno. Già dal 2013 è entrato a far parte della famiglia del CSKA Sofia e, nel corso degli anni, dopo essere cresciuto nel settore giovanile di questo club, ne ha scritto la storia. Antov, infatti, ha giocato la sua prima partita il 19 agosto 2015 in Coppa di Bulgaria contro il Sofia 2010, diventando il più giovane esordiente di questa storica società ad appena 14 anni, 9 mesi e 10 giorni. Ma non è finita qui. In quella stessa partita, infatti, Antov diventò anche il più giovane capitano di sempre nella storia della CSKA Sofia, indossando la fascia negli ultimi 25 minuti. Un gesto voluto dalla società come dimostrazione di rinnovamento, che segnò l'inizio della carriera di Antov, simbolo della rinascita del club bulgaro. Un percorso interrotto per 8 mesi nel 2016, quando un brutto infortunio alla testa lo costrinse a un periodo d'inattività. In campionato il debutto arrivò qualche anno più tardi, all'inizio della stagione 2018/2019, quando non ancora maggiorenne scese in campo contro Vereya, trovando poi in quell'annata spazio e continuità in prima squadra, giocando anche in Europa League. Durante la scorsa estate Antov è stato nominato ufficialmente capitano del CSKA Sofia, a coronamento di un percorso iniziato da bambino. Nel 2020 è stato anche nominato miglior difensore bulgaro, arrivando secondo nella classifica come miglior giocatore dietro l'attaccante Dimitar Iliev della Lokomotiv Plovdiv.