Rinnovo Donnarumma, il Milan lavora a 2 soluzioni

Il rinnovo di Gigio Donnarumma in cima ai pensieri extracampo del Milan. La società rossonera continua a lavorare per trovare un accordo per blindare il portiere, in scadenza di contratto a giugno e dunque già libero di accordarsi a zero con qualsiasi altro club. I colloqui con l’entourage del portiere classe 1999 continuano, ma non si è ancora arrivati alla svolta attesa. Il Milan lavora a due soluzioni: un contratto biennale e, in alternativa, un accordo annuale per cercare di trattenere il calciatore e rimandare di fatto la questione rinnovo di 12 mesi, o anche meno. Milan che ha presentato a Donnarumma un’offerta da 7 milioni di euro netti a stagione, una cifra che però al momento non soddisfa il suo entourage.