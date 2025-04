Va avanti in casa rossonera la ricerca del futuro direttore sportivo. Archiviata la posizione di Berta, e quasi definitivamente quella di Paratici, c’è ora Tare in testa alla lista dei candidati. Dirigente esperto, capace, che si adatterebbe immediatamente alle richieste della proprietà. Soprattutto visto che, a meno di clamorose sorprese, il Milan non partecipando alla prossima Champions League, dovrà fare a meno - almeno per 12 mesi - di ricchi introiti. Tare ha detto sì. Adesso tocca al Milan, che però si è preso del tempo. Forse per valutare nel dettaglio una scelta che stavolta non potrà essere sbagliata. O forse perché, nel mirino di Furlani, ci sono ancora dei profili di direttori sportivi oggi sotto contratto con altri club. Come D’Amico dell’Atalanta, Sartori del Bologna o magari qualche nuovo nome ancora tenuto top secret dai dirigenti del Milan.