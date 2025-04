Primo sondaggio da parte dei Viola, come anticipato dalla 'Bild' e confermato da Gianluca Di Marzio, per il giocatore 35enne del Bayern Monaco, che ha già annunciato che saluterà il club tedesco al termine di questa stagione

La Fiorentina pensa a Thomas Muller. Come riportato dalla 'Bild', e confermato anche da Gianluca Di Marzio, i Viola hanno fatto un primo sondaggio per il giocatore del Bayern Monaco, che al termine di quest'annata saluterà il club tedesco. Al momento, nessuna trattativa in corso tra le parti, con la Fiorentina che ha solo chiesto informazioni all'agente del giocatore (in campo questa sera nella sfida di ritorno dei quarti di Champions contro l'Inter) per capire la fattibilità dell'operazione.