Insieme compongono, tra gli altri, una grande Nazionale che, si spera, possa farci sognare al prossimo Europeo. Considerati individualmente, invece, chi sono gli italiani più preziosi regione per regione? Ecco i migliori, partendo dall'Abruzzo e arrivando fino al Veneto, più valutati sul calciomercato: due di loro militano all'estero, uno gioca in Serie C! (dati Transfermarkt)