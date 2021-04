Destro, il 10° gol stagionale vale il rinnovo

Grazie alla rete contro la Fiorentina è scattata la clausola che prevedeva il rinnovo automatico del contratto per un anno al raggiungimento della doppia cifra. Destro, inoltre, è diventato il 15° giocatore nella storia a segnare 10 gol in una stagione con quattro squadre diverse

Il decimo gol stagionale vale il rinnovo con il Genoa per Mattia Destro. Grazie al gol messo a segno contro la Fiorentina, infatti, è scattata la clausola che prevede l'estensione automatica del contratto per una stagione al raggiungimento della doppia cifra. L'accordo tra Destro e il Genoa, quindi, non scadrà più il prossimo 30 giugno, bensì il 30 giugno 2022.